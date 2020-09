L’Udinese, il prossimo avversario della Roma in campionato, ha svolto una seduta d’allenamento in mattinata. Ecco il report ufficiale dei bianconeri: “Stamane in campo al Bruseschi i giocatori non utilizzati contro l’Hellas. Per i titolari della partita di ieri, invece, c’è stato un lavoro di scarico. La seduta in campo è stata incentrata su esercitazioni tecniche e partitine. Domani pomeriggio i bianconeri sosterranno la rifinitura in vista del match contro lo Spezia”.