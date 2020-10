È stato uno dei migliori in campo nella vittoria contro l’Udinese. Leonardo Spinazzola ha fornito una prestazione di ottimo livello sia in fase offensiva che in quella di copertura. Il difensore italiano ha affidato ad Instagram la sua esultanza, queste le parole:

“Prendiamoci questa vittoria sofferta e continuiamo a lavorare per migliorare. Adesso Nazionale”