Udinese-Roma, sono 21 i convocati di Fonseca: out ancora Fazio, Juan Jesus e Karsdorp. Torna Olsen

Sono 21 i giocatori convocati da Paulo Fonseca per la trasferta di Udine, dove la Roma giocherà domani sera contro l’Udinese di Gotti. Tra i calciatori, a sorpresa, è tornato anche Robin Olsen, portiere svedese che dopo la prima deludente stagione in giallorosso aveva disputato un anno in prestito al Cagliari nel campionato 2019/20. Out ancora Rick Karsdorp, Juan Jesus e Federico Fazio. Di seguito, la lista completa, dal profilo Twitter del club giallorosso: