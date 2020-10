Udinese-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: confermati i titolari della gara contro la Juventus

Pagine Romaniste – La Roma scenderà in campo questa sera alla Dacia Arena di Udine alla ricerca della prima vittoria stagionale. Confermati gli undici titolari che hanno affrontato la Juventus allo Stadio Olimpico la scorsa settimana. Ancora Mirante tra i pali (con il clamoroso ritorno di Olsen tra i convocati), davanti a lui la difesa a tre composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla, alla sua seconda apparizione in giallorosso. Sulle fasce ancora Santon e Spinazzola (“Bruno Peres ha iniziato a lavorare pochi giorni fa, non è in un buon momento fisico” ha dichiarato ieri in conferenza stampa Fonseca), confermato Pellegrini accanto a Veretout. In attacco Pedro e Mkhitaryan a sostegno di Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

