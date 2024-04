(Pagine Romaniste) – Questo pomeriggio alle 18.00 la Roma sarà ospite dell’Udinese per la 32esima giornata di Serie A. I giallorossi, reduci dalle fatiche della sfida europea vinta per 0-1 contro il Milan a San Siro, andranno alla ricerca di una vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale in chiave Champions League, soprattutto in virtù dei pareggi di Bologna e Juventus. Tra quattro giorni gli uomini di De Rossi avranno il ritorno dei quarti di finale di Europa League, e DDR oggi dovrà necessariamente cedere a un po’ di turnover. Spazio ad Aouar e Baldanzi che potrebbero far così risposare Dybala e Pellegrini. Molti dubbi in difesa, con Ndicka nuovamente a disposizione dopo le squalifiche in campionato e coppa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Karsdorp, Smalling, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, Zalewski.