L’Udinese torna a preparsi per il match contro la Roma in programma domenica alle ore 18. La squadra friuliana ha effettuato un allenamento mattutino in cui sono state ultimate le fasi di attivazione e hanno concentrato l’allenamento su prove tattiche. Domani una seconda rifinitura è in programma sui campi del Bruseschi.

