Udinese, domani la ripresa degli allenamenti in vista della Roma

La Roma riprenderà gli allenamenti oggi, con l’inizio dei lavori alle 15. Si penserà al Feyenoord, ieri corsaro (5-1) contro il Waalwijk, e poi all’Udinese, che arriverà domenica sera – ore 20:45 – all’Olimpico. I friulani cominceranno a preparare la sfida ai giallorossi dopo le vacanze. Sottil, infatti, ha fissato per domani la ripresa degli allenamenti.

Se nelle prime due partite dopo la ripresa la Roma ha fatto bottino pieno – 3 a 0 contro la Sampdoria e 0-1 in casa del Torino -, non è andata nella stessa maniera all’Udinese. I bianconeri sono prima caduti 3-0 in casa del Bologna, poi nell’ultimo turno hanno pareggiato (2-2) in casa con il Monza.

La gara d’andata è stata una delle pagine più scure della stagione romanista. In Friuli, infatti, la Roma cadde per 4-0. Domenica si cercheranno i tre punti anche per prendere la rivincita oltre che per consolidare il terzo posto, che vorrebbe dire qualificazione in Champions.