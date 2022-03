Twitter, il Friedkin Group si congratula con la Roma per il derby – FOTO

La Roma si aggiudica il Derby della Capitale, con un successo netto sulla Lazio per 3-0. Dopo i festeggiamenti in campo e sui social dei protagonisti della sfida, arrivano anche i complimenti del Friedkin Group. Con 4 foto ritraenti Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini (i marcatori della stracittadina), la coreografia dei tifosi e gli spalti, l’account ufficiale ha voluto complimentare così la squadra su Twitter:

“Congratulazioni Roma per aver difeso la città in un Derby della Capitale da ricordare. Forza Roma!“.

“Derbies are where history is made." – Jose Mourinho

Congratulations to @OfficialASRoma on defending the city in a Derby della Capitale for the ages. Forza Roma! #ASRoma pic.twitter.com/P00DtMONap

— The Friedkin Group (@friedkingroup) March 21, 2022