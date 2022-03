Tutti felici, anzi no. Zaniolo è deluso: e ora pensa alla Juventus

Leggo (F.Balzani) – Mourinho ha concesso 5 giorni di riposo alla squadra dopo il derby. La partita ha portato una ventata di serenità a tutti, tranne uno: Zaniolo. Non è solo il grande escluso, ma è diventato il nome più inflazionato in casa Juventus dopo la rottura con Dybala. Domenica è entrato in campo soltanto per festeggiare, poi appena fuori si è sfogato con papà Igor e gli amici venuti da La Spezia. A nessuno è sfuggito il silenzio social post vittoria, insolito per uno come lui. A fargli tornare il sorriso ci ha pensato la Nazionale. Il rendimento degli ultimi mesi, però, non è da Nazionale. Anche la Roma ha messo in stand-by il rinnovo.

Tutto questo alimenta le speranze della Juve che però non intende avvicinarsi alla quota di 60 milioni che chiede la Roma. In fila ci sono Manchester United e Tottenham. La cessione di Zaniolo rappresenterebbe una plusvalenza netta. Soldi che i Friedkin potrebbero impiegare per regista e seconda punta. Dall’altra parte c’è la paura a far partire uno dei prospetti migliori con un appeal commerciale niente male.