Tutte le strade portano a De Rossi

Ad aprile Daniele De Rossi comincerà il corso per il patentino da allenatore UEFA A. Al termine del corso i candidati sosterranno gli esami e, in caso di superato, De Rossi potrà fare il collaboratore in Serie A e B, oppure guidare una squadra di Serie C, di Primavera o una selezione di calcio femminile. In sostanza, De Rossi dovrà aspettare almeno un anno e mezzo per diventare un allenatore di Serie A. Con l’arrivo di Friedkin Daniele è pronto a valutare il ritorno a casa. con al prospettiva di allenare, De Rossi valuterebbe solo offerte per ruoli nello staff tecnico. Lo riporta Il Corriere dello Sport.