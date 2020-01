Tutta la rabbia del sedotto e abbandonato dal Barcellona

Quasi dieci anni al Barcellona, la maggior parte alla Masia, storica cantera blaugrana. Un amore fedele quello di Carles nei confronti del Barca, con tradimento finale del club e non del giocatore. Per questo Carles ha lottato con il suo procuratore per non far inserire nel contratto la clausola di recompra a favore dell’ormai ex club di appartenenza. Ora lo spagnolo riparte dalla Roma e spera di far vedere al Barca cosa si sono persi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.