Tuchel su Florenzi: “Ha avuto un grande impatto grazie alla sua qualità. Oggi la sua prestazione è stata grande”

Dopo l’ottima vittoria per 6-1 ai danni dell’Angers, il tecnico del Psg Tuchel è intervenuto in conferenza stampa. Il tedesco si è soffermato a parlare dell’ex Roma, Florenzi autore di un gol straordinario contro il club di Moulin. Queste le dichiarazioni rilasciate:

“Sono davvero felice per Florenzi, non ha avuto molto tempo per ambientarsi ma lo ha fatto in modo naturale. È riuscito ad avere subito un grande impatto grazie alla sua esperienza e la sua qualità. Non solo è bravo a fare assist ma è anche capace di segnare gol come quello di oggi, sono davvero felice per lui. Fisicamente c’è ancora molto da fare con lui, ma parliamo di un giocatore davvero affidabile. Ma è bello vedere come sia entrato alla grande nel gruppo, ha subito mostrato lo spirito giusto. E oggi la sua prestazione è stata grande.”