Tris di Coppa. Roma perfetta con lo Shakhtar, Fonseca: “Noi motivati come mai”

Leggo (F. Balzani) – Il tris azzurro e la sinfonia di Fonseca. La Roma distrugge lo Shakhtar Donetsk all’Olimpico e si prenota con anticipo un posto sull’aereo per i quarti di Europa League. Finisce 3-0 per i giallorossi con i gol di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini che avranno fatto felice pure il ct davanti alla tv. Paulo, invece, abbatte il connazionale Castro che lo aveva sostituito sulla panchina dello Shakhtar utilizzando proprio il contropiede letale nel secondo tempo quando gli ucraini hanno provato a recuperare lo svantaggio trovando finalmente un grande Pau Lopez.

Un risultato rotondo che fa godere Fonseca e dovrebbe portare la Roma agli storici quarti mai raggiunti prima d’ora in Europa League. Prima però c’è il ritorno giovedì prossimo in Ucraina. “Siamo stanchi ma ho visto un gran spirito di squadra perché in queste partite c’è una motivazione extra che ora voglio anche in campionato. Era sicuro che lo Shakhtar non avrebbe pressato alto e cercato il contropiede”, le parole di Fonseca.