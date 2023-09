Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Mourinho ha scelto di concedere ai suoi il riposo, di staccare la spina e lasciare ai suoi ragazzi un po’ di tempo con le famiglie e gli amici. Da domani si ritorna a lavorare, soprattutto sull’aspetto fisico e aspettando qualche recupero dall’infermeria. Sette giocatori (Svilar, Smalling, Llorente, Kristensen, Karsdorp, Belotti ed El Shaarawy) saranno in campo, altrettanti invece saranno al lavoro per recuperare dai rispettivi infortuni o ultimare le terapie. Poi ci sono Dybala, Sanches, Abraham, Kumbulla e Aouar. Quest’ultimo ieri è stato sottoposto agli esami strumentali che non avrebbero evidenziato lesioni: una buona notizia per la Roma e per il giocatore che ha comunque preferito saltare la chiamata dell’Algeria per lavorare con calma a Trigoria ed evitare problemi ben più importanti di natura muscolare.

Può invece sorridere Gianluca Mancini che con l’addio del suo omonimo sulla panchina azzurra e l’arrivo di Luciano Spalletti ha ritrovato la Nazionale. Solo nove presenze con la maglia azzurra, l’ultima nel giugno 2022 nella sconfitta contro la Germania. Adesso, con il tecnico toscano, spera di poter avere più occasioni di essere convocato. Spera in futuro nella convocazione anche Belotti che ha cominciato la stagione in maniera positiva. Tempo al tempo, tra qualche altro gol potrà arrivare anche il suo momento.