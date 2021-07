Trigoria, si torna al lavoro: primi test fisici della stagione – FOTO

La stagione della Roma prende il via. Quest’oggi a Trigoria si sono rivisti i primi calciatori giallorossi. Presenti al Fulvio Bernardini Pellegrini, Dzeko, Mkhitaryan, Mancini, Veretout, Karsdorp, Diawara, Ibanez e Fuzato. I presenti hanno svolto test fisici. La giornata di domani prevede lo stesso programma. Giovedì, invece, per le 17 è previsto il primo allenamento diretto da José Mourinho. Nella stessa giornata, il tecnico giallorosso terrà la prima conferenza stampa. L’evento è previsto alle 13:30 alla Terrazza Caffarelli. Sarà possibile assistervi tramite i canali social del club. Debutto anche per New Balance, nuovo sponsor tecnico giallorosso. Di seguito alcune foto della giornata.