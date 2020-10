Trigoria, Rocchi al centro sportivo per presentare il nuovo regolamento. Nell’incontro anche un dibattito con Dzeko

Gianluca Rocchi, ex arbitro e oggi Consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitri Nazionale, questa mattina ha incontrato a Trigoria la Roma per svolgere un confronto approfondito sul nuovo regolamento. Come riportato da Sky Sport, l’ex fischietto ha avuto un dibattito con il capitano romanista Edin Dzeko dopo essersi intrattenuto con i giocatori giallorossi prima della seduta di allenamento. Rocchi ha spiegato il nuovo regolamento attraverso una presentazione video, con l’incontro che è durato circa un’ora.