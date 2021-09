Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Verona, la Roma deve subito pensare al prossimo incontro in casa contro l’Udinese, in programma giovedì alle ore 20:45. La ripresa è programmata per martedì alle ore 10:30. Da monitorare Calafiori, sedutosi in panca con una borsa del ghiaccio applicata alla gamba sinistra.