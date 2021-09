Trigoria, rinforzo muscolare in palestra e lavoro su Campo Testaccio. Ancora out Smalling

Nonostante la partenza di molti giocatori nelle rispettive nazionali, i giocatori della Roma continuano a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. I calciatori non convocati nelle proprie selezioni si sono allenati regolarmente a Trigoria. La sessione ha avuto inizio in palestra per un rinforzo muscolare. La squadra poi ha proseguito su Campo Testaccio dove ha fatto esercizi con il pallone. Ancora out Smalling alle prese con il recupero per una lesione al flessore della coscia sinistra.