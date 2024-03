L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 29esima giornata di Serie A. La sfida dello stadio Olimpico, in programma alle 18:00 di domenica 17 marzo tra Roma e Sassuolo, sarà diretta da Manganiello. Ad assisterlo ci saranno Bindoni e Tegoni, mentre il IV uomo sarà Collu. In sala Var ci sarà Sozza, coadiuvato da Abisso come Avar.