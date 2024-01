Domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico l’attesissimo derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. I giallorossi sono scesi sui campi di Trigoria questa mattina per l’allenamento di rifinitura. In un clima di totale emergenza in difesa filtrano degli spiragli di luce per Mourinho: Kumbulla e Llorente si sono allenati regolarmente in gruppo. Per lo spagnolo sono escluse lesioni a seguito dell’infortunio rimediato contro l’Atalanta e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. La speranza è di averlo a disposizione già domani per la sfida contro i biancocelesti.

L'allenamento alla vigilia del derby di Coppa Italia 🐺💪 Daje Roma!#ASRoma pic.twitter.com/3qzAlmGqt5 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 9, 2024