Domani ai quarti di Coppa Italia non andrà in scena solo il derby di Roma, ma anche la sfida tra Milan e Atalanta. Proprio nella conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico bergamasco Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita di domenica scorsa contro la Roma. Queste le sue parole, che suonano come una frecciatina agli uomini di Mourinho:

“Noi non siamo molto abili a fare tuffi dentro l’area ed evidenziare certi episodi che stanno diventando rigori certi, c’è una ricerca spasmodica ad ingannare l’arbitro.”