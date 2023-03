Allenamento di rifinitura oggi a Trigoria in vista della gara di domani contro la Juventus alle ore 20:45 all’Olimpico. Nel gruppo è presente anche Lorenzo Pellegrini che, dopo l’attacco influenzale accusato nelle ultime ore, ce la sta mettendo tutta per essere in campo domenica. Naturalmente sarà Mourinho a decidere poco prima del match se impiegare il capitano giallorosso o meno. Decisivo sarà il provino di domani.