Manca sempre meno alla partita contro l’Udinese e la Roma ha cominciato a prepararla da ieri. Come riportato da Roma TV, questa mattina seduta lunga a Trigoria con lavoro in palestra, esercitazioni e tattica. Ancora personalizzato per Karsdorp e Perotti. I ragazzi di Fonseca si ritroveranno in campo, al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, domani alle ore 11. Stesso orario per la seduta di venerdì prima del match che si giocherà sabato sera alle ore 20.45 alla Dacia Arena.