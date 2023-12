Archiviata la vittoria sul Napoli per 2-0 e i due giorni di riposo concessi per Natale, la Roma oggi torna pomeriggio tornerà in campo a Trigoria per gli allenamenti in vista della sfida di sabato contro la Juventus. C’è grande attesa per le condizioni di Paulo Dybala, che come riportato da Sky Sport, sta cercando a tutti i costi di essere disponibile per la sfida contro la sua ex squadra, almeno partendo dalla panchina.