A Trigoria la Roma è tornata in campo in vista della sfida di domenica sera contro la Fiorentina. I giallorossi si sono divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri sera contro la Dinamo Kiev ha svolto il consueto recupero. Mentre chi non è sceso in campo ha svolto la sessione completa. Nella seduta quotidiana torna in gruppo Mancini, assente in Europa League per un attacco febbrile. Ancora assenti Soulé, rimasto a casa per la febbre, ed El Shaarawy, che spera di poter recuperare per la partita del “Franchi”.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]