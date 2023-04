Trigoria, la Roma torna al lavoro in vista dell’Udinese

La Roma è tornata dalla trasferta in Olanda questa mattina, oggi pomeriggio ha già ricominciato ad allenarsi per preparare la sfida contro l’Udinese di Domenica 16 Aprile in casa all’Olimpico alle 20:45. La squadra è stata divisa in due gruppi da Mourinho: chi ha preso parte alla gara contro il Feyenoord ha eseguito lavoro in palestra, mentre allenamento in campo per il resto dei giocatori. Da segnalare la presenza in allenamento dell’attaccante 2004 proveniente dalla Primavera, Jordan Majchrzak sul quale lo Special One ha già messo gli occhi da un po’ e che ha fatto esordire contro il Sassuolo il 12/03.