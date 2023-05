La Roma torna a lavorare a Trigoria dopo la finale di Europa League conquistata. La squadra giallorossa è attesa dalla partita all’Olimpico contro la Salernitana in programma alle ore 18:30. Lavoro in palestra e atletico per i finalisti, che poi hanno visto chi non ha giocato alla BayArena scendere in campo per il lavoro tecnico. Si registra il rientro in gruppo di Diego Llorente.