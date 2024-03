Dopo la vittoria netta per 4-0 sul Brighton, i ragazzi di Daniele De Rossi si ritroveranno domani alle 11:00 a Trigoria per preparare la trasferta di Firenze. I giallorossi, domenica alle 20:45, giocheranno al Franchi contro la Fiorentina di Italiano, per il 28esimo turno di Serie A.