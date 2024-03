De Rossi: “Risultato anche troppo ampio, non penso alla chiamata della società. Una squadra forte vince queste partite”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Daniele De Rossi ha commentato l’incredibile 4-0 della sua Roma sul Brighton dell’amico De Zerbi. Queste le sue parole:

Come si fa a cambiare la Roma in così pochi giorni?

Penso che ogni squadra abbia delle fasi calanti. Non ho fatto chissà cosa. Si è solo incanalato tutto nel migliore dei modi. Sono felicissimo, ma penso che loro siano forti e stanno vincendo le partite che devono vincere. Abbiamo giocatori che altri allenatori sognano. Una squadra forte vince le partite. Non faccio nulla di speciale, cerco di farli andare forte in allenamento perché nel calcio bisogna correre tanto. Li tratto da esseri umani e loro rispondono sul campo.

State facendo belle cose no?

Sì io sono contento. Io non minimizzo la vittoria. Ho visto tante cose che mi sono piaciute ma ho visto cose che mi spingono a migliorare. Anche nel secondo tempo dovevamo attaccarli di più seppur a stare bassi questi ragazzi si trovano comodi. Abbiamo affrontato una squadra diversa perché li allena un allenatore diverso che è forte, ci impieghi del tempo a preparare una partita contro di loro.

Dove pensavi di far male al Brighton?

L’avevamo preparata così, attaccando a sinistra perché c’era un divario fisico tra Leo (Spinazzola, ndr) e Buonanotte importante. La condizione di Spinazzola mi ha fatto pensare che quella era una possibile via per fargli gol oltre che l’attacco alla profondità.

La squadra ha svolto al meglio quello che ha preparato per la difesa?

Queste partite le devi preparare rispettando l’avversario. Le squadre di Roberto (De Zerbi, ndr) sono forti quando hanno la palla in mezzo ai piedi e quindi devi decidere di andarli a mettere in difficoltà. Il risultato è un po’ bugiardo: potevano fare qualcosina in più, ma il nostro portiere è stato bravo. Ma è normale. La prestazione la giudichiamo quasi perfetta perché i giocatori sono stati quasi perfetti. Nell’aggressività e nella corsa. Non ho mai visto Lukaku e Dybala correre così tanto e soprattutto con questa attitudine che riesci a vincere.