Tempo di vigilia europea per la Roma. Domani sera i giallorossi sono attesi dalla sfida di ritorno contro il Salisburgo dopo lo 0-1 subito alla Red Bull Arena. La squadra è scesa sul campo del Fulvio Bernardini per la rifinitura: regolarmente presente Abraham che ha indossato una vistosa maschera. Insieme a lui anche Dybala: l’argentino dunque si candida per una maglia dal 1′.

