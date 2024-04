La Roma si è ritrovata a Trigoria per la rifinitura in vista della sfida fondamentale per la corsa Champions contro il Bologna, in programma domani alle 18:00 allo stadio Olimpico. Lukaku, che non sarà della sfida, non ha preso parte all’allenamento, mentre erano presenti regolarmente Dybala e Mancini.

