Trigoria, il saluto dei tifosi della Roma alla squadra: “Anche se non sentirete la nostra voce, guardate la lupa che avete sul petto, Roma è con voi!” – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Trigoria E.Bandini) – E’ arrivato il momento della partita più importante dell’anno per la Roma e i tifosi, come sempre, non hanno fatto mancare il loro supporto. In tantissimi (circa un migliaio) si sono presentati a Trigoria per salutare e caricare la squadra in partenza verso Manchester dove domani sera (ore 21 ad Old Trafford) sfiderà lo United nell’andata della semifinale di Europa League. Cori per incitare i giallorossi e contro Manchester per dare ancora una carica ulteriore. Prima dell’uscita della squadra anche un grande abbraccio a Bruno Conti che si è palesato al di fuori del Centro Sportivo. Anche uno striscione da parte dei tantissimi presenti: “Anche se non sentirete la nostra voce, guardate la lupa che avete sul petto, Roma è con voi! Curva Sud“. Al tutto hanno assistito anche alcuni giocatori della Primavera. Dalla terrazza di Trigoria si sono affacciati Mancini, Spinazzola, El Shaarawy, Pellegrini, Cristante, Veretout, Dzeko.