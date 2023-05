Trigoria: Dybala si allena durante il giorno di riposo

Oggi Paulo Dybala si è presentato a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso da mister Mourinho. L’argentino ha svolto un allenamento personalizzato ed effettuato terapie alla caviglia. Dybala molto probabilmente non ci sarà per la gara contro la Fiorentina di sabato 27 (ore 18) ma l’obiettivo è essere a disposizione di Mourinho per la finale di Budapest il 31 maggio.

Lo Special One dopo la partita con la Salernitana (2-2), in cui la Joya è andato in tribuna, ha parlato delle condizioni fisiche dell’argentino. Le parole di Mou sono state tutt’altro che rassicuranti per i tifosi giallorossi: “Dybala sta molto male, non sono ottimista“, aveva detto Mourinho. Vista l’abilità nella comunicazione del tecnico della Roma, però, potrebbe trattarsi di semplice pretattica.

Anche per Smalling, Llorente ed El Shaarawy, infatti, Mourinho nei giorni precedenti aveva dichiarato pessimismo, salvo poi inserirli tutti e tre nel match di ieri, dove Chris ed il Faraone sono partiti addirittura titolari. La speranza, dunque, è che anche per Paulo si tratti solamente di non dare troppe certezze al Siviglia.