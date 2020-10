Trigoria, domani la conferenza stampa di presentazione di Smalling e Borja Mayoral

Negli ultimi giorni di mercato, la Roma ha piazzato due colpi in entrata: un rinforzo necessario per l’attacco, Borja Mayoral, ed il gradito ritorno di Chris Smalling, questa volta a titolo definitivo dal Manchester United. Come comunicato dal club giallorosso, attraverso il proprio profilo Twitter, i due calciatori parleranno nella loro conferenza stampa di presentazione domani alle ore 15 a Trigoria. Di seguito, il tweet originale:

🎙️ Domani, alle 15:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Borja Mayoral e Chris Smalling#ASRoma pic.twitter.com/j41x8fYmJk — AS Roma (@OfficialASRoma) October 13, 2020