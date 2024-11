Dopo due settimane di sosta per le nazionali il calcio per club sta per tornare. Ad anticipare il fischio di inizio di Napoli-Roma (domenica alle 18 su Sky e Dazn) ci sarà la consueta conferenza stampa di presentazione del match. Infatti domani alle 13:30 Claudio Ranieri parlerà dalla sala stampa di Trigoria e sarà l’occasione per capire come ha visto la squadra e come vorrà schierarla contro gli Azzurri di Conte.