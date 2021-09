La Roma non si ferma. Né nelle gare ufficiali, né negli allenamenti. Spazzato via il CSKA Sofia al debutto dei gironi di Conference League per 5-1, la squadra giallorossa ha ora nel mirino la gara con il Verona. Per preparare al meglio la sfida del Bentegodi – in programma domenica alle 19 – la formazione capitolina si ritroverà domani alle 12 a Trigoria.