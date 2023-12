Nella giornata di oggi (mercoledì 20 dicembre) la squadra giallorossa è scesa in campo per una seduta di allenamento a tre giorni da Roma–Napoli. Dopo la cena di Natale di ieri sera, i giallorossi sono tornati in campo per preparare al meglio la sfida contro i partenopei. L’unica buona notizia per Mourinho arriva da Kumbulla che sembra aver definitivamente recuperato dal lungo infortunio e si appresta a guadagnare una convocazione proprio contro il Napoli. Le brutte notizie arrivano invece da Mancini e Cristante che non si sono allenati con i compagni e non sono delle migliori condizioni.

CLICCA QUI PER LA GALLERY COMPLETA