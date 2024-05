Il Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Tutto sommato il pareggio va bene alla Juventus, anche se è il quarto di fila in campionato, con andatura da lumaca. Serve pochissimo per essere in Champions e la prossima è la Salernitana in casa. Se 1’1-1 va bene anche alla Roma lo sapremo presto, visto che ora restano ai giallorossi le trasferte dl Bergamo e Empoli, la partita in casa contro il Genoa e, giovedì prossimo, la mission impossible a Leverkusen, partendo dallo 0-2 dell’andata. Chi temeva il crollo della squadra di De Rossi, arrivata stanca allo sprint finale, ieri ha avuto una risposta importante. Il pareggio è il risultato più giusto, ma l’occasionissima per vincere l’ha avuta Abraham, al 94″, servito da un assist di Azmoun ma sciagurato come lo era stato sempre nel minuti di recupero della semifinale di Europa League. Non è mai facile tornare da un lunghissimo infortunio, ma gli errori del centravanti inglese stanno diventando una zavorra.