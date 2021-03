Trigoria, concessi tre giorni di riposo alla squadra. Lunedì la ripresa

Dopo l’allenamento odierno la Roma passerà un weekend di relax, per quanto possibile viste le restrizioni governative, per calciatori e staff. Mister Fonseca ha infatti deciso di concedere 3 giorni di riposo alla squadra che tornerà ad allenarsi lunedì per preparare la sfida in trasferta contro in Sassuolo in programma sabato 3 aprile alle ore 15.

Nell’allenamento odierno Bryan Cristante ha svolto terapie e lavoro personalizzato per recuperare. Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo, così come negli ultimi giorni, hanno lavorato individualmente. Tra gli infortunati solo il centrocampista francese potrebbe rientrare per la panchina contro i neroverdi. Il portoghese potrà concedere uno spezzone di gara per mettere minuti nelle gambe e candidarsi poi per giocare da 1′ contro l’Ajax. Le sue condizioni però migliorano anche stando a quanto confermato dal suo agente.