Trigoria, circa 150 tifosi incitano la squadra prima della Lazio – VIDEO

Il Derby della capitale tra Roma e Lazio si avvicina. A circa tre ore dal fischio di inizio dalla stracittadina, alcuni tifosi si sono ritrovati a Trigoria per far sentire il proprio sostegno e affetto alla squadra e aspettare l’uscita del pullman della squadra verso l’Olimpico. Nessuna organizzazione da parte della Curva Sud, a differenza di quanto accaduto nel derby d’andata con il Manchester United. Circa 170 sostenitori giallorossi, in prevalenza ragazzi, monitorati comunque dalle forze dell’ordine, hanno intonato cori e sventolato bandiere, accendendo i classici fumogeni giallorossi.