Trigoria azzurra, guida Pellegrini: la Nazionale fa felice Mourinho

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Da tempo le squadre italiane stanno cercando di creare uno zoccolo duro “d’amor patrio” che possa agevolare il superamento di certi problemi. In questo senso, la Roma sembra avanti a molti, perché non solo da tempo ha deciso di puntare sugli italiani, ma di qualità certifica, visto che ormai formano l’ossatura anche della Nazionale.

E non finisce qui. Uno degli obiettivi dichiarati, infatti, è un altro azzurro, cioè quel Davide Frattesi, che è sì un centrocampista del Sassuolo, però è cresciuto proprio nelle giovanili giallorosse.

Se e quando il prezzo scenderà intorno ai 20-25 milioni, arriverà il momento della Roma, forte già del desiderio di Frattesi di tornare nella società e della clausola che consente alla società di ottenere il 30% sulla cessione.

In attesa di Frattesi, però, a brillare c’è Pellegrini, che nelle ultime due partite ha segnato altrettanti gol. Cristante sembra bionico. Solidità e affidabilità non gli mancano, così la Roma – a meno che non arrivi un’offerta “monstre” – in estate vuole blindarlo con il rinnovo. Al pacchetto, in questi giorni, manca solo Zaniolo, assente dal gruppo per problemi fisici. Ma che Nicolò faccia parte del futuro della Nazionale di Mancini non è in discussione.