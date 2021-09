Trigoria, ancora individuale per Smalling

Sono ripresi gli allenamenti a Trigoria dopo i tre giorni di riposo concessi da José Mourinho. I giallorossi che non hanno preso parte agli impegni con le rispettive nazionali sono tornati in campo, in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma domenica 12 settembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Ancora lavoro individuale per Chris Smalling, anche se il rientro del difensore inglese in gruppo è previsto nei prossimi giorni. Il resto della squadra si è divisa invece tra il riscaldamento in palestra e il lavoro atletico sul campo B.