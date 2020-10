La Roma si prepara ad affrontare il Milan in trasferta, gara valida per la quinta giornata di Serie A. I giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per allenarsi in vista della sfida contro i rossoneri, ma Chris Smalling ha svolto ancora lavoro differenziato. La distorsione al ginocchio frena il difensore inglese, che non prenderà parte alla trasferta di Milano.