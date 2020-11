Trigoria, allenamento individuale per i giallorossi. Rientra Diawara, domani ripresa alle ore 11

La Roma torna ad allenarsi, ma lo fa in maniera individuale. Dopo i casi di positività di Dzeko, Pellegrini, Fazio, Santon, Kumbulla e Boer, i giallorossi sono tornati ad allenarsi sul campo, ma per precauzione hanno svolto lavoro individuale. Diawara ha svolto lo stesso programma dei compagni, tempi e modi del rientro in gruppo di Calafiori invece verranno stabiliti nelle prossime ore. Entrambi in ogni caso sono negativi (erano già usciti dall’isolamento una volta scattati i 21 giorni e avevano già superato le visite mediche di idoneità). Tutti i tamponi svolti oggi, a eccezione di quello di Kumbulla, sono negativi. La ripresa degli allenamenti è fissata domani alle ore 11.