La Roma torna ad allenarsi in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, valida per i quarti. Torna in gruppo Kumbulla, presente Huijsen. Defaticante per chi non ha giocato ieri, lavoro sul campo per Belotti, El Shaarawy e compagni. I giallorossi, diretti come sempre da Mourinho, dovranno fare a meno di Smalling e Abraham.

CLICCA QUI PER LA GALLERY COMPLETA

asroma.com