I tendini di Smalling, la partenza di Ibanez e un primo approccio non proprio positivo per Ndicka. Tutto fa pensare che la Roma possa intervenire sul mercato di gennaio per cercare il quinto centrale vista anche l’indisponibilità di Marash Kumbulla. Così, stando a quanto riportato da calciomercato.com, la Roma starebbe pensando ad Eric Dier, difensore di 34 anni del Tottenham. Mourinho conosce bene il ragazzo, che lo ha allenato ai tempi degli Spurs.

Il centrale inglese, di cittadinanza portoghese, è in scadenza di contratto nel 2024 e in questo primo scorcio di stagione non ha visto mai il campo con gli Spurs. Guadagna 5 milioni, attuttibili col Decreto Crescita. Un altro nome che continua a piacere è quello di Solet del Salisburgo.