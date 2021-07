Triestina-Roma, sono 21 i giocatori convocati da Mourinho. Out Rui Patricio

Prima trasferta della stagione della Roma e prima convocazione per una partita da parte di mister Mourinho. Sono stati chiamati in 21 per il match contro la Triestina, ore 19.30 al Nereo Rocco con diretta Sportitalia e Roma TV+. Tra questi non c’è Rui Patricio che si allena con i suoi nuovi compagni da soltanto due giorni. In porta Fuzato e Boer che si alterneranno nei due tempi. Presente Pellegrini per la prima volta, mentre non ce la fa Veretout.

LA LISTA COMPLETA

PORTIERI: Boer, Fuzato.

DIFENSORI: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Reynolds, Mancini, Kumbulla.

CENTROCAMPISTI: Pellegrini, Villar, Zaniolo, Diawara, Bove, Zalewski, Tripi, Mkhitaryan.

ATTACCANTI: Dzeko, Mayoral, Perez, Ciervo, El Shaarawy.