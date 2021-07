Triestina-Roma, disponibili mille biglietti in prevendita per assistere al match

La Roma inizia a prepararsi alla prossima stagione e fissa le prime amichevoli. I giallorossi dovranno confrontarsi con Montecatini, Ternana, Triestina, Debrecen e Betis Siviglia. In vista della gara del 21 luglio contro la Triestina però è stato previsto l’ingresso di un numero ridotto di tifosi, che potranno così assistere alla partita della nuova Roma targata Mourinho. I biglietti sono divisi in due fasce di prezzo: il biglietto intero (35 Euro + 2 Euro diritto di prevendita) ed il ridotto (30 Euro + 2 Euro diritto di prevendita) riservato agli under 16 e alle persone diversamente abili con disabilità certificata fino al 75%.

