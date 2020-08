Tre positivi in due giorni, la Roma trema

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Tre casi di Coronavirus nel giro di due giorni tra i tesserati della Roma, divisi tra Primavera e Prima Squadra. A Trigoria sale l’ansia per i tamponi a cui, a breve, verranno sottoposti tutti i giocatori di rientro dalle vacanze. I due ragazzi a disposizione di mister Alberto De Rossi e Antonio Mirante, che ha annunciato la sua positività su Instagram, hanno in comune la meta delle loro vacanze: la Sardegna. Nell’isola ci sono al momento altri romanisti, come: Zaniolo, Kolarov, Pellegrini, Mkhitaryan, Spinazzola, Ibanez e Juan Jesus, oltre a Smalling, che presto potrebbe tornare ad essere un giocatore della Roma. I dirigenti romanisti non hanno apprezzato alcuni atteggiamenti dei tesserati in queste ferie, compreso Paulo Fonseca che a Kiev si è fatto fotografare senza mascherina mentre provava un vestito su misura, a contatto con un sarto. C’è preoccupazione anche per Pedro, che un paio di giorni fa è stato a cena proprio con Mirante. Per il momento comunque i piani societari non cambiano: raduno al Fulvio Bernardini il 27, per il primo ciclo di test, nella speranza di non dover cominciare a lavorare senza buona parte della rosa.