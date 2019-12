Tre più Pastore da piazzare, Pinamonti carta di riserva

Fonseca e Petrachi studiano il mercato, ma nessuno dei due vuole spendere soldi inutilmente senza prima aver piazzato i giocatori in uscita. Quelli che stanno per lasciare Trigoria sono infatti Juan Jesus, Pastore, Santon e Kalinic. Se a tutti e quattro venisse trovata una sistemazione si alleggerirebbe il monte ingaggi e si farebbe cassa con un piccolo tesoretto intorno ai 10 milioni. Per quanto riguarda il mercato in entrata, la Roma segue sempre Mariano Diaz, ai margini del Real Madrid, che però guadagna ben 4,5 milioni a stagione. Le altre opzioni sono Pinamonti e Cutrone. Lo riporta il quotidiano Corriere dello Sport.